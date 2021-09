Lanzan póster oficial de ‘House of Gucci’

Protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons, el filme narra la historia del asesinato de quien fuera el jefe de la firma de lujo, Maurizio Gucci, en 1995.

En esta historia, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la ex mujer de Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver, al que ordenó asesinar a tiros en 1995 en Milán, un crimen por el que Reggiani pasó 18 años en prisión.

La cinta está basada en el libroThe House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden.

La cinta se estrenará en cines el próximo 24 de noviembre.