Beyoncé tenía por costumbre anunciar con poca antelación sus nuevos lanzamientos. En diciembre del 2013 sacó un álbum de forma inesperada, y para el disco Lemonade informó a sus fans una semana antes. Esta vez, por el contrario, ha avisado con más de un mes de margen.

A pesar de no haber sacado álbumes, ‘Queen B’ no ha estado en absoluto inactiva estos últimos años. En 2018 colaboró en el disco Everything is Love de Jay-Z, y en 2019 sacó un disco en directo y una película Homecoming, basados en concierto que dio durante el festival Coachella de 2018. También contribuyó con una canción, Black Parade, en una nueva versión de El Rey León, que le supuso el Grammy número de 28 de su carrera. Este disco será el séptimo en lo que va de su carrera artística.