Como mi México no hay dos, por eso he vuelto. Muy pronto un viaje lleno de turbulencias de emoción. #MéxxicoEsTodo pic.twitter.com/tUrCDPUrLr

“El amor y orgullo que mi papá le tenía a su México querido fue algo que siempre se sentía no solo en sus shows, pero en cada momento de su vida, con estas obras le canta directo a su público de todo lo bonito de Nuestro México hermoso”, compartió Ivan Gabriel Aguilera, hijo del cantante.

“Como mi México no hay dos, por eso he vuelto. Muy pronto un viaje lleno de turbulencias de emoción” se puede leer bajo la publicación. Cabe destacar que si bien los fans están esperando el tema, también criticaron el uso de la inteligencia artificial para crear la imagen del llamado “Divo de Juárez”, cuando hay mucho material fotográfico del cantante.

“No entiendo por qué usas inteligencia artificial para crear estas imágenes o el audio de otros vídeos para presentar este nuevo proyecto, acaso no hay suficiente material del genio”; “Señores, hay mucho material de Alberto, sus fotos y publicaciones. Usen las de un Alberto que vivió a plenitud, no la inteligencia artificial. Y si no tienen material para escoger uno más real, pregunten que fotos de Alberto hay muy hermosas. Gracias por intentarlo, pero debe y tiene que ser el Alberto Aguilera real, nada artificial”, “Gente que está detrás de esto. No dudo que como siempre todo el material sea de calidad, pero queremos a nuestro Alberto, a nuestro amado y querido Juan Gabriel”, escriben los seguidores del cantante.