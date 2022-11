“Mis primos tenían una banda de rock y tocaban desde System of a Down, Metallica hasta de Britney Spears”, recuerda.

Su llegada en 2019 a Last Breath fue con un solo al que lo invitaron a participar en una gira nacional en un tributo a la banda Death en conjunto con la banda Rock the Mutilation, desde entonces ha formado parte de la agrupación.

No solo la música clásica lo ha acompañado sino que también admira a guitarristas contemporáneos como Yngwie Malmsteen, ya que les admira el estilo. Todas sus composiciones en Last Breath tienen ese toque neoclásico.

Sus inicios lo llevaron a admirar a Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers y a Forest, ex bajista de Beyond Creation.

La inspiración de Ecris surge a través de sus compañeros de Last Breath, ya que han sido ellos quienes desafían su capacidad musical y le ayudan a perfeccionar su sonido en el bajo.

Su banda favorita es Between the Buried and Me, sin embargo, sus gustos musicales son variados, le gusta escuchar pop, cumbias y hasta banda sin dejar de lado el metal.

Tiene una trayectoria corta en cuestión musical, inició haciendo un tributo a Red Hot Chili Peppers. Llegó al proyecto haciendo las grabaciones de unos guturales para lo que hoy es Last Breath, le ve un camino largo a la banda ya que cada vez han ido avanzando peldaños en sus presentaciones tanto locales como nacionales.

De personalidad introvertida, le cuesta abrirse con las personas. Sin embargo, con sus amigos es muy divertido.