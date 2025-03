Tras casi tres horas de concierto, Pepe Aguilar se despidió de los mazatlecos cantando a ritmo de cumbia su éxito Ni contigo ni sin ti, seguido de Acá entre nos y Hermoso cariño.

Se te olvidó que prometiste y Por mujeres como tú fueron otros de los temas que se sumaron al final de su presentación, y ante el grito de “¡Otra, otra!”, Pepe invitó al escenario a su hijo Leonardo, con quien cantó un tema a Gabino Barrera.

Después se les unió Ángela Aguilar para interpretar esta vez Tu sangre en mi cuerpo. Una sota y un caballo y El Chivo continuaron en el repertorio.



Noche de homenajes

La coronación de Lucero I, también fue motivo para brindar un homenaje especial a su majestad Pamela Farriols, al celebrarse 25 años de haber sido coronada Reina del Carnaval en el 2000, llamado entonces “El Milenio”.

“La verdad me encuentro muy contenta, se me vienen muchos recuerdos, reencontrándome con mucha gente que no veía, reviviendo aquellos momentos que me tocaron, como sentir que ‘explotaba’ mi corazón, sin duda fue algo maravilloso, y fueron mi mamá y mi hermana quienes me contagiaron todo ese amor por el Carnaval”, señaló.

Pamela subrayó que, a 25 años de su reinado, ella disfruta con la misma emoción el momento que este sábado se le brindó en el Teodoro Mariscal, con este merecido homenaje en su honor.

Agradece Poncho Lizárraga apoyo a su hija Ximena

En la máxima fiesta carnavalesca también se encontraba el músico Poncho Lizarrága, líder de Banda El Recodo, quien agradeció las muestras de cariño y apoyo hacia su hija Ximena Lizarraga, quien será coronada como Reina de la Poesía.