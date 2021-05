La llegada de HBO Max está confirmada para el 29 de junio, en América Latina y el Caribe.

En México tendrá dos planes: el estándar, donde se podrán tener hasta cinco perfiles, descarga de contenidos, disposición de ver los contenidos en tres dispositivos diferentes, resolución 4K a un precio de 149 pesos al mes.

El segundo plan será el móvil, que también permitirá la descarga de contenidos, permitirá un usuario y estará disponible sólo para tabletas y smartphones a un costo de 99 pesos al mes, difundió expansion.mx.

HBO Max es la plataforma de streaming de Warner Media en la que se ofrecerán contenidos de HBO, DC y Warner Bros.

Además de experiencias infantiles con contenido para niños de todas las edades, caricaturas de Cartoon Network o contenidos animados para adultos como Rick and Morty.

Sobre la pregunta de qué pasará con HBO GO, la respuesta es sencilla:

“HBO seguirá siendo una marca y un servicio independiente y continuará presentando las mejores series y las películas más premiadas. Además del servicio lineal, el contenido de HBO estará disponible para los usuarios de HBO Max. Actualmente no hay planes para cambiar su suscripción actual a HBO”, indica la empresa en su sitio.

Lo que sí pasará es que con el lanzamiento de la nueva plataforma, tanto los clientes de HBO Go, como los que tienen acceso a este servicio a través de otras plataformas como Izzi o Claro, tendrán acceso a HBO Max. Los actuales usuarios de HBO GO recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max, el servicio actual de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado.