“Al principio hice el casting para ser la hija de Maite Perroni, pero esto fue hace dos años, para la primera temporada, pero no quedé, y en esta ocasión me hablaron de nuevo, al considerar que mi perfil se adaptaba muy bien para el papel de la versión más joven de ella, envié el casting de forma virtual, y la sorpresa fue que me llamaron para que me presentara con la producción, aprendo las escenas y finalmente me quedo con el papel”, resaltó.

Mendívil expresó que este papel es uno de los más importantes que ha tenido hasta el momento en su corta carrera como actriz, llegando a una plataforma tan conocida mundialmente como lo es Netflix, proyectándose más a través de esta serie.