De acuerdo con un informe dado a conocer cinco años después, se reveló que se trató de una de las venganzas más atroces que haya cometido el cártel de Los Zetas. Sicarios del grupo entraron en el municipio, donde vivía un supuesto traidor y con el apoyo de la policía secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a cenizas. No se sabe el número real de víctimas, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos, según las fuentes, señala Infobae.

Este reportaje “How the United States Triggered a Massacre in Mexico” (en español titulado “Anatomía de una masacre”), la periodista estadounidense galardonada con el Pulitzer, recabó las historias a lo largo de 18 meses con entrevistas a supervivientes, autoridades e incluso delincuentes.

El periodista Álvaro Cueva, en su columna El pozo de los deseos reprimidos, que publica en Milenio, destacó que Somos no es la típica serie sobre esta temática que se ubica en un espacio onírico donde uno espera que en la escena uno salga una gran estrella de Hollywood y en la dos, una diva de las telenovelas mexicanas.

“¡No! Esto se ve como si fuera documental, como reality. Se ve como se ve el norte de México, ese norte de México, y todos los actores que salen ahí se merecen una ovación de pie porque no hay manera de verlos, de no creerles y de no amarlos. Qué trabajo de dirección tan más sublime se aventó el maestro Álvaro Curiel de Icaza, el mejor director de series que tenemos en México”.