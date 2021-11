Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, sin embargo, en Hollywood esta premisa no suele tener gran importancia cuando se trata de sacar más provecho a un filme haya sido exitoso o no, optando por realizar una secuela , ya sea por motivos de contrato, o por que las casas productoras vieron que el filme podría dar para más, pese a que la película haya sido mal recibida en taquilla.

Contracara (1997)

Mucho se rumoró del posible remake de una de las mejores películas de acción de los 90. Contracara o Face Off, no es solo una de los mejores filmes de John Woo, también es una de esas cintas con una historia surrealista que caracterizó la acción a finales del siglo pasado y que no se ha vuelto a ver.