The Black Album

Metallica

Metallica celebra el trigésimo aniversario de la edición de su quinto álbum de estudio, que lleva su nombre, pero se conoce como The black album. Su lanzamiento original en 1991 no solo fue el primer álbum número 1 de Metallica, sino que fue número 1 en al menos 10 países, incluyendo cuatro semanas de permanencia en el primer sitio en Estados Unidos.

Sencillos como Enter sandman, The unforgiven, Nothing else matters, Wherever I May Roam y Sad but true, llevaron al grupo a convertirse en cabeza de cartel en grandes estadios, siendo reconocidos con un Grammy, y 16 veces platino.

Hoy se relanza en edición remasterizada para obtener la mejor calidad sonora, el cual estará disponible en múltiples formatos, incluyendo Doble LP de Vinilo de 180 gramos, Cd Estándar, Edición Expandida de 3 Cds, Digital y Caja Deluxe de Edición Limitada.

Como avances se encuentra el tema Enter sandman: remasterizado, Live en Tushino Airfield y maqueta 12 de julio de 1990. También se lanzará una edición de tres Cds en formato Digipack con portada alternativa seleccionada por Lars Ulrich incluye el Cd original remasterizado + CD 2 con material inédito, maquetas, mezclas y Cd3 Wherever we may Roam, con temas en directo de varios conciertos entre 1991 y 1993. Lleva un libreto de 28 páginas.