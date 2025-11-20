$!¡Lo logró! Fátima Bosch se corona como la nueva Miss Universo 2025

En una noche llena de belleza, gracia, carisma y mucho glamour desde la exótica ciudad de Tailandia, 120 candidatas se dieron cita en la gran final, buscando obtener la corona como la mujer más bella del universo, título que finalmente fue para la representante de México Fátima Bosch llevándose la corona de Miss Universo 2025 en su edición número 74. Luego de una reñida competencia en la que figuró México con gran fuerza gracias a la presencia de la tabasqueña Fátima Bosch, los miembros del jurado decidieron que la oriunda de Tabasco se alzara con la codiciada corona como la nueva Miss Universo 2025.

El certamen se caracterizó por su diversidad y la inclusión rompiendo moldes en lo referente a estado civil, tallas y siluetas, en un certamen lleno de mujeres hermosas que dieron lo mejor de sí para poder coronarse.

La edición número 74 del concurso se realizó en Tailandia bajo el lema de The Power of Love, donde alrededor de 120 participantes buscaron impresionar a los jueces para poder obtener la corona internacional, que actualmente tiene Victoria Kjaer, de Dinamarca. El evento dio inicio con la presentación del cantante Jeff Sattur, dando paso a las 119 aspirantes quienes arribaron al escenario luciendo un atuendo de dos piezas en color púrpura, para realizar su presentación.

Jurado estuvo compuesto por el periodista y escritor Ismael Cala, Andrea Meza, Miss Universo 2020, Natalie Glebova, modelo y escritora, la actriz Sharon Fonseca, Minnie Baloyi, Louie Heredia, cantante filipino, entre otros, quienes tuvieron la tarea de elegir a las 30 participantes que pasarían a las siguientes etapas, hasta llegar a las cinco finalistas, de las que saldría la ganadora. Entre las 30 semifinalistas estuvieron las representantes de La India, Isla de Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Ruanda, Colombia, Costa de Marfil, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, por supuesto México, Filipinas, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universe Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, país que debuta en este certamen, Nicaragua, Francia, Paraguay, esta última elegida por el público a través de una votación. Una vez elegido el top 30, las aspirantes regresaron al escenario para desfilar por el escenario en la etapa de traje de baño, en las que mostraron sus estilizadas siluetas, de las cuales saldrían las 12 aspirantes para pasar a la siguiente etapa

Fátima Bosch durante su presentación.

Las 12 aspirantes elegidas a la siguiente etapa fueron de los países de Chile, Colombia, Cuba, México, China, Filipinas, Tailandia, Isla de Guadalupe, Venezuela, Malta, Costa de Marfil quienes esta vez lucirían su belleza en elegantes trajes de noche, etapa de la que saldría el top cinco.

Olivia Yacé de Costa de Marfil, Fátima Bosch de México, Stephany Abasali, de Venezuela, Ahtisa Manalo de Filipinas, y Veena Praveenar Singh, de Tailandia.

Las elegidas para el top cinco fueron Olivia Yacé de Costa de Marfil, Fátima Bosch de México, Stephany Abasali, de Venezuela, Ahtisa Manalo de Filipinas, y Veena Praveenar Singh, de Tailandia, cinco bellas mujeres que llegaron a la final y responder a las preguntas de los jueces. El quinto lugar fue para Olivia Yacé de Costa de Marfil, el cuarto lugar fue para Ahtisa Manalo de Filipinas, el tercer lugar se lo llevó Stephany Abasali de Venezuela, dejando a la representante de Tailandia en el segundo lugar, ganado la mexicana la preciada corona. Fátima se convierte en la cuarta mexicana en traer esa corona a su país, junto a Lupita Jones, siendo la primera mexicana en ganar el título en 1991, luego llegó Ximena Navarrete, quien se coronó como Miss Universo en 2010 y Andrea Meza ganó el título en 2020, convirtiéndose en la tercera mexicana en conseguirlo. Brilla Fátima Bosch durante su participación La ganadora de Miss México conquistó la pasarela con un traje típico de dos piezas, además de un penacho y otros accesorios que no solo demostraron los colores vivos de la naturaleza mexicana, sino que además fueron los encargados de contar la historia de la cultura mexica.

Fátima luciendo su traje de noche.

El encargado de este traje fue el diseñador Fernando Ortiz, un joven originario de San Luis Potosí y quien a sus 29 años logró que su diseño cautivara no solo a Tailandia, sino al mundo entero. Esto sin dejar de lado, el elegante vestido de noche que mostró en la pasarela, creado por el diseñador jalisciense Trino Orozco.

Fátima Bosh se apodera de la pasarela en su traje típico.