Ángela Aguilar vuelve a destacar como la cantante de música mexicana más nominada dentro de la edición 35 de Premios Lo Nuestro 2023 con seis nominaciones.

La intérprete de Dime como quieres, compite en las categorías de Artista Premio lo Nuestro del año, Canción del año por el tema Ahí Donde Me Ven, La mezcla perfecta del año con su dueto junto a Jesse & Joy con Ella que te dio, Artista femenina del año Regional Mexicano, Canción del año Regional Mexicano con Ahí donde me Ven, Canción Mariachi/Ranchera del Año Regional Mexicano con Ahí donde me ven.