El evento será conducido por Alejandra Espinoza, Adrián Uribe y Paulina Rubio y se transmitirá por la cadena de televisión Univisión.

A través de sus redes sociales se dieron a conocer los nombres de los nominados en todas las categorías.

Destaca con 10 reconocimientos el colombiano Sebastán Yatra, autor de éxitos como Robarte un beso, Traicionera y Tacones rojos. Le sigue Bad Bunny con 9 nominaciones; el colombiano Camilo y la cantante y actriz californiana Becky G.

En el Regional Mexicano destaca Grupo Firme, con nueve nominaciones: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año, Tour Del Año, Canción Del Año – Regional Mexicano, Colaboración Del Año – Regional Mexicano, Grupo o Dúo Del Año – Regional Mexicano, Canción Banda Del Año – Regional Mexicano y Álbum Del Año – Regional Mexicano.

En música latina los colombianos Sebastián Yatra, Elsa y Elmar, Farina, Morat, Piso 21, Dj Pope, Blessd, Ryan Castro, SOG, Camilo, Carlos Vives, Shakira, Maluma, J Balvin, Karol G & Agudelo son finalistas para los Premios Lo Nuestro 2023.

En música regional también están nominados Christian Nodal El Recodo, La Arrolladora, Pepe Aguilar y Los Tigres del Norte.

En Álbum del Año en Regional Mexicano están nominados Pepe Aguilar, por A la medida, Chiquis Rivera por Abeja reina, Joss Favela, por Aclarando la mente; Grupo Firme por Enfiestados y amanecidos; El Recodo, por Esta vida es muy bonita, Christian Nodal por Forajido, La Fiera de Ojinaga por Jalas o no jalas, Los tigres del Norte, por La reunión; Banda Recoditos por Me siento a todo dar y La Arrolladora , por Prefiero estar contigo.

En Canción Sierreña del Año, de Regional Mexicano, están nominados Nathan Galante, por Como antes: Fuerza Regida, por Descansando; Virlan García por Híbrido; Yahritza y su esencia por Soy el único, y Grupo los de Chiwas por Un día menos.

Los nominados a ‘Canción Mariachi Ranchera Del Año Regional Mexicano, son Ahí donde me ven, de Ángela Aguilar; Amor ilegal , de Majo Aguilar; Con un botecito a pecho, de Adriel Favela y Carin León; Me hace tanto bien, de Yuridia y Edén Muñoz; Triste, de Chayín Rubio y Ya no somos ni seremos, de Christian Nodal.

En Canción Banda Del Año Regional Mexicano fueron nominadas Cada quien de Grupo Firme y Maluma; Cómo te olvido de La Arrolladora; Esta vida es muy bonita de El Recodo; Quiero amanecer con alguien, de Chiquis Rivera y Ya solo eres mi ex, de La Adictiva.

En Canción Norteña Del Año Regional Mexicano están nominadas Chale, de Eden Muñoz; Gato de madrugada de Joss Favela; Míranos ahora, de Calibre 50; No, de Alfredo Olivas; No paras de hacerme feliz, de La Fiera de Ojinaga y Si me duele que duela, de Grupo Intocable.

Los nominados a Colaboración Del Año Regional Mexicano son Amores van y vienen de La Nueva Estrategia y La Maquinaria Norteña; Con un botecito a pecho, de Aadriel Favela y Carin León; En tu perra vida, de Grupo Firme y Lenin Ramírez; La sinvergüenza - de Christian Nodal y Banda MS, así como Tus desprecios, de Pepe Aguilar y El Fantasma.

En Canción Del Año Regional Mexicano están nominadas Ahí donde me ven, de Ángela Aguilar; Cómo te olvido, de La Arrolladora; Esta vida es muy bonita, de El Recodo; Mi problema, de Chiquis Rivera; No paras de hacerme feliz, de La Fiera de Ojinaga; Ojos Cerrados, de Banda MS y Carín León; Otra Noche, de Ángeles Azules y Nicki Nicole, Ya no somos ni seremos, de Christian Nodal; Ya solo eres mi ex, de La Adictiva y Ya supérame, de Grupo Firme.

TRANSMISIÓN

Bajo el lema El mundo es lo nuestro, la 35 edición de la entrega del Premio Lo Nuestro se transmitirá en vivo por Univisión el 23 de febrero y en simultáneo por Galavisión en Estados Unidos y Canal 5 en México.