La canción se une a la lista de canciones que ya han llegado esta año al número uno como “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ por Bizarrap y Shakira, el otro éxito tuvo que ver com BZRP Music Sessions #52 junto al exitoso Quevedo, que llegó a ser #1 del Top Global en Spotify por 50 días seguidos.

Cabe destacar además, que el tema se convirtió en la sexta canción latina en 2023 que logró llegar al primer puesto en esta categoría. Otras de las melodías que han ascendido a este lugar son TQG de Shakira y Karol G, Ella baila sola de Peso Pluma, Un x100to de Grupo Frontera y Bad Bunny y Where she goes también de Bad Bunny.