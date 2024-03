El ascenso de Cruel Summer al número 1 del Hot 100 se vio impulsado por el lanzamiento de nuevas mezclas durante la última semana de seguimiento. Estas mezclas se presentaron en conjunto con el estreno generalizado de la película del concierto Taylor Swift: The Eras Tour el 13 de octubre, detalló excelsior.com

La canción Cruel Summer originalmente formó parte del álbum Lover de Taylor Swift, lanzado por Republic Records en 2019. A pesar de haber alcanzado el puesto número tres en su lanzamiento original, la canción resurgió y ganó prominencia debido a su interpretación en el The Eras Tour de este año.

La canción experimentó un aumento en su audiencia de radio, con 77.8 millones de impresiones con un aumento del 2 por ciento, y un aumento significativo en las transmisiones, con 18.6 millones de streams con un aumento del 35 por ciento. Además, las ventas de la canción aumentaron drásticamente con 41 mil descargas, representando un aumento del 1,482 por ciento), lo que la llevó al primer lugar de la lista de ventas de canciones digitales.

Además, el tema se mantuvo en el puesto número 2 en la lista de Radio Songs, después de haber estado en el primer lugar durante una semana, marcando el octavo número 1 de Taylor Swift en esta lista. En la lista de Streaming Songs, la canción regresó a su puesto más alto, el número 5, desde el número 32.

El impacto de Cruel Summer en las listas de Billboard se hizo evidente con su liderazgo en varias categorías. La canción se convirtió en el sencillo número 1 en la lista de ventas de canciones digitales y ganó el título de Streaming y Sales Gainer en el Hot 100.

La noticia del décimo número 1 de Taylor Swift en el Hot 100 la coloca entre un selecto grupo de artistas con esta cantidad de éxitos en la historia de la lista. Hasta la fecha, solo diez actos han alcanzado esta hazaña desde que comenzó el Hot 100 en 1958.

La lista de artistas con 10 o más canciones número 1 en el Hot 100 incluye a The Beatles en la cima con 20 éxitos, seguidos de Mariah Carey con 19, Rihanna con 14, y Drake y Michael Jackson con 13 cada uno. Taylor Swift se encuentra en compañía de otras leyendas de la música como Madonna, The Supremes, Whitney Houston, Janet Jackson y Stevie Wonder, todos con 10 éxitos número 1.