$!Los Aguilar cierran un año lleno de éxitos

El 2021 fue un año muy fuerte, hablando de música, para los Aguilar. La dinastía no se durmió en sus laureles durante la pandemia por coronavirus y buscó la manera de llegar hasta su público de manera remota.

Además, en la edición 2021 de los Premios de la Radio fue la artista femenina más reconocida, al ganar en las categorías Artista Femenina del Año, Canción Mariachi del Año y Orgullo Latino del Año. El plus fue cuando se hizo presente en los Premios Latin Grammy en la cena de Person of the Year en honor a Rubén Blades, interpretando el tema Ligia Elena.

Su hermano, Leonardo, no se quedó atrás y comenzó a consolidar su carrera, de hecho, fue parte del homenaje a Vicente Fernández en los Premios de la Radio interpretando el tema Volver, volver.