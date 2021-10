Pepe Aguilar celebró el cumpleaños número 18 de su hija mejor, Ángela Aguilar, al dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mi. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y como has llegado a eso, es un lujo guiarte , APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día”, publicó en Instagram.

“Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien”.