Los inicios

Era el verano de 2017, no tenía nada que hacer, quería un curso de verano, la idea no la tenía, quería matemáticas y su papá le pidió intentar en doblaje.

“Yo no sabía qué era, me metí y desde el primer día me gustó. Mi maestra que era Toni Rodríguez era muy amiga de mi papá, que es ingeniero de audio, el curso no terminó, no sé las razones, duró como una o dos semanas, iba a ser de cuatro o cinco semanas”, cuenta.

“Le dije a Toni, qué va a pasar y dijo que el próximo año, y no sucedió nada, le estuve insistiendo y me propuso entrar a un curso de adultos, pero no podían bajar a los adultos a nivel de niño ni al niño llevarlo al paso de los adultos”.