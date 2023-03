“El Flaco” también fue parte de una convivencia organizada por una estación de radio local, en donde sus fans pudieron convivir y escuchar las canciones que interpretó.

Luis Ángel ‘El Flaco’ se vio obligado a cancelar sus próximas presentaciones luego de que fuera hospitalizado de emergencia por un fuerte dolor estomacal.

Tony Aguilar, representante artístico de Luis Ángel “El Flaco”, compartió una imagen donde se ve al cantante en una cama de hospital.

“Luis Ángel “El Flaco” es trasladado de emergencia a hospital en Monterrey debido a malestares estomacales, su estado es estable a espera de los resultados de los estudios médicos!”, escribió.

A través de sus historias de Instagram, El Flaco mostró una imagen en la que sostiene un ramo de rosas amarillas y se puede leer un mensaje: “Que te mejores, flaquito”.

Y escribió: “El que no me quieren mis fans, me dicen”.