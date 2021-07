El actor también comentó que la última vez que vio al intérprete de Tengo todo excepto a ti fue en Miami, a pesar de que no estuvieron juntos por mucho tiempo, consideró que el encuentro fue especial, difundió Infobae.

“Vino todo esto (de su enfermedad) y a después con mi cuñado Miguel (Alemán) me mandó un mensaje diciendo que, obviamente, estaba pendiente de lo que me sucedía”, contó Mauri para el programa.

Después de estar en coma, someterse a un trasplante de pulmón y ocho meses en hospitalización, el actor Toño Mauri logró vencer al Covid-19. Todo este tiempo no solo su familia estuvo al pendiente de su estado de salud, sino también su gran amigo Luis Miguel.

“Yo lo había visto en Miami, estuvimos platicando antes de que empezara la pandemia. Estábamos allá, se dio una reunión, estuve platicando con él. Me llamó mucho la atención un detalle, me dijo ‘¿Qué tienes aquí?’ y saqué de mi camisa un rosario, yo siempre traigo mi rosario, ese no lo dejo nunca, (LuisMi) respondió: ‘Mira lo que tengo yo’ y él también sacó de su camisa un rosario, le dije ‘¡Qué bueno! Siente que en todo momento están contigo. Siempre que puedas búscala y rézale a ellos porque siempre te escuchan. Fue una plática muy amena, poquito después empezó la pandemia”, relató Toño.