Además de aquella imagen de Vicente Fernández, en la boda hubo un breve homenaje al intérprete de A mi manera con un espectáculo de drones en el que se proyectó su silueta, las iniciales de los recién casados y un caballo.

“Hoy se cumple un año de que hicimos nuestro sueño realidad, me convertí en tu esposa, tu compañera y amiga, me diste más de lo que esperaba, regalándome un día lleno de amor y felicidad, hoy celebro mi unión a una persona única, un ser humano increíble lleno de virtudes y te diría si mil veces más, Gracias por ser un excelente esposo, por ser mi mejor amigo por enseñarme que los sueños se hacen realidad, me siento afortunada de tenerte en mi vida, y me siento muy bendecida por Dios por haberte puesto en mi camino”, escribió Mariana en su cuenta de Instagram.