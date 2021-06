Lupillo y Belinda se conocieron siendo coaches del reality televisivo “La voz México”. El tatuaje era el rostro de Belinda, ligeramente inclinado y viendo sobre su hombro derecho, difundió vanguardia.com.mx.

“Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans que se han tatuado el rostro de ella y en una conversación que teníamos ella y yo en La voz me retó. Me dijo ella ‘a que no te tatuas mi cara’ y (yo) ‘ah, por qué no’, me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, dijo Rivera en un video que subió a sus redes sociales hace varios meses.

En el mismo afirmó que jamás fueron novios, sino simplemente amigos. También aseguró que la imagen jamás se la quitaría.

“Muchas críticas porque me hice el tatuaje, pero es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar y creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, aquí la traigo y ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener”, subrayó.