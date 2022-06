“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, dijo para las cámaras de Despierta América.

Habló sobre el proceso legal que inició en contra de una revista de circulación nacional al ser señalada como presunta amante de Andrés Tovar cuando todavía estaba casado con Claudia Martín.

A pesar de que no quiso profundizar en detalles, defendió su postura sobre dichas acusaciones y de cierta manera defendió que su romance inició cuando el productor y la actriz ya estaban separados.

“Estamos actuando legalmente al expresar nuestro punto de vista y al actuar en contra de este medio de comunicación. Hubo obviamente momentos muy personales, muy íntimos en donde fue muy difícil, pero al mismo tiempo tenía una que armarse de la verdad y de la historia que realmente se estaba viviendo y disfrutarla en esa autenticidad porque no había nada que esconder”, agregó.