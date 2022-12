La industria ha logrado colocar a figuras internacionales como referentes a estas épocas del año. Ejemplo de ello son Macaulay Culkin, quien personificó a Kevin McCallister en Mi pequeño angelito o Mariah Carey, quien le ha puesto sonido a la Navidad con su éxito titulado All I Want for Christmas is You.

Lo anterior ha hecho que la cantante estadounidense pueda llenarse de conciertos en estas fechas, recordando su éxito mundial, pero lo que nadie esperaba era que sus cuerdas vocales le fallaran para interpretar sus canciones, detalló publimetro.com