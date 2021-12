$!Marisa Tomei deseaba que la ‘Tía May’ en ‘Spider-Man 3’ tuviera como pareja una mujer

Marisa Tomei es una de las actrices que brilló por su participación como la "Tía May" en la más reciente cinta de Marvel, Spider-Man: No Way Home, aunque ella externó que le hubiera gustado un cambio en su personaje para que tuviera como pareja a una mujer.

La actriz habló sobre su participación en la tercera entrega de Spider-Man -que ya se convirtió en uno de los estrenos más taquilleros de la historia-, sobre todo de su relación con el personaje de “Happy Hogan”, interpretado por Jon Favreau , en la cinta, difundió El Heraldo de México.

Tomei que ella sólo los ve como amigos y dijo sentir que su relación se enciende y apaga constantemente, por lo que los ve compartiendo una gran amistad unidos por la vida de "Peter Parker" como Spider-Man.

“Antes de que apareciera la idea de Happy, hubo un momento en el que envió que May debería estar con una mujer”, detalló en una entrevista con Dorian Parks.