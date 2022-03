Mauricio Martínez interpone denuncia contra Antonio Berumen

“Quiero agradecer públicamente a Sasha, no la conozco personalmente, agradecerle el valor, porque se requiere de mucho valor hacer lo que ella hizo. Me removió muchas cosas que yo tenía guardadas desde hace mucho tiempo, que sí había trabajado en terapia, yo soy un hombre que cree firmemente en la terapia, soy sobreviviente de cáncer cuatro veces, he enfrentado depresiones severas en mi vida”, dijo.

El también cantante comentó que a raíz de su publicación en Twitter recibió muchos mensajes de apoyo por parte de usuarios y algunos compañeros del medio, pero lo que más le llamó la atención fue que otras presuntas víctimas de Antonio Berumen también le compartieron sus situaciones de abuso.

Mauricio Martínez reflexionó sobre la importancia que tiene escuchar a las víctimas cuando se atreven a contar lo que vivieron, debido a que el principal temor que tiene una persona que pasó por una situación de abuso sexual o acoso sexual es que no le crean.

“Estas personas en poder no pueden seguir abusando de gente inocente. No fue nada más una violación a mi cuerpo, sino una violación a mi intimidad, a mis sueños y no me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo a cientos y miles de víctimas de abuso sexual no sólo en México, para darle la seriedad que requiere”, agregó.

El cantante viaja a la Ciudad de México para interponer la denuncia en contra de Berumen.

“Ayer estuve en el ministerio público, a eso vine, ya está. Yo ya hice mi deber como ciudadano, mi deber cívico, es mi obligación moral no sólo por mí, sino por todas las víctimas, no sólo de este señor Antonio Berumen, sino de todas las víctimas de agresores, de criminales, de delincuentes que abusan de personas inocentes que lo único que quieren es una oportunidad en una carrera tan difícil”, declaró.

Aún se desconocen los detalles respecto a la denuncia que interpuso, pero el intérprete espera que su caso sea investigado luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México le ofreció abiertamente su ayuda a Sasha Sokol.