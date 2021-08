Yalitza Aparicio protagoniza la portada de la revista Elle de septiembre, publicación para que aseguró “no haber disfrutado cosas por escuchar a todos menos ella misma” después de su debut en Roma. En una entrevista con la editora de Elle, María Fernanda Sela, la joven actriz reconoció que el camino después de convertirse en la primera mujer indígena en ser nominada al Óscar como Mejor Actriz no ha sido fácil tras las olas de comentarios negativos que llegaron, y que a hicieron replantearse su futuro:

Instagram

“Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’, como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé”, dijo en revista con la revista. En 2019, la joven oaxaqueña asumió su cargo como Embajadora de buena voluntad de la Unesco con el objetivo de luchar en favor de la integración y de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Aunque dudó tomar el puesto, entendió que debía hacerlo:

“Cuando surgió lo de la UNESCO yo sola me presionaba y pensaba: ‘cómo voy a ser Embajadora para los pueblos indígenas si yo misma no hablo una lengua indígena, yo misma soy el resultado de esta discriminación y por eso perdí mi lengua’. Pero ellos me dijeron exactamente eso: ‘Te atreviste a hablar y a aceptar que eres el resultado de esta discriminación’. Por eso es importante señalarlo, para evitar que siga sucediendo”.

Instagram