Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan más de 15 millones de dólares para los refugiados de Ucrania

Los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis recaudaron más de 15 millones de dólares a través de su página de GoFundMe en busca de ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos.

La operación militar, los bombardeos y movilización tropas rusas en territorio ucraniano, la muerte de al menos 137 personas, más de 316 heridos, en una primera ofensiva que recibió la condena en todas las partes del mundo.

Kunis, originaria de Chernivtsi, se mudó a Estados Unidos en 1991, dijo que siempre se ha considerado estadounidense, pero hoy se siente orgullosa de sus raíces.

“Siempre me he considerado una estadunidense, una estadunidense orgullosa... Pero hoy, nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana”, dijo a través de un video publicado en Instagram.

“Los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad”.

Los fondos, añadió Kutcher, serán utilizados para brindar ayuda humanitaria y de refugiados a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia a su país vecino.