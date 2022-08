En una entrevista concedida en 2019, aseguró que tuvo problemas con Meza. “Un día me dijo: te voy a llevar al camerino para llevarte a ser actriz”, contó. Aseguró que Emilio El Tigre Azcárraga advirtió a Florinda Meza sobre ese comportamiento y a la propia Gutiérrez le dijo que saldría de Televisa si la volvía a ver llorar por culpa de la intérprete de Doña Florinda.

Su ingreso al cine

Hizo su debut actoral en 1949, siendo extra en un papel no acreditado para la película El diablo no es tan diablo. Del mismo modo, siendo una extra no acreditada, apareció junto a su hermana en algunas escenas de baile para la cinta La liga de las muchachas de 1950, aunque ese mismo año recibió sus primeros papeles acreditados en los filmes Azahares para tu boda y Al son del mambo.

Para 1951 participó en las películas; Deseada y Muchachas de Uniforme, por está última fue nominada a un Premio Ariel en 1952 en la categoría a Mejor actuación juvenil.

El mismo año de su nominación, realizó las cintas; El ruiseñor del barrio y Rostros olvidados, filme por el que fue nuevamente nominada a un Ariel a Mejor actuación juvenil en 1953. A pesar de no ganar nuevamente, continúo su filmografía con las películas; Huracán Ramírez, Mujeres que trabajan, No te ofendas, Beatriz, Siete mujeres, y Caribeña. Su trayectoria filmográfica continuaría en 1954 con las cintas; Venganza en el circo, Las tres Elenas, Caballero a la medida, y La visita que no tocó el timbre.

Su carrera llegaría poco a poco su fin decidiendo concluirla dedicándose a aparecer en telenovelas. Estás últimas producciones en las que formó parte, incluyeron; Alguna vez tendremos alas (1997) Locura de amor, Carita de ángel, Primer amor... a 1000 x hora, las tres del año 2000, Vivan los niños (2002), Bajo la misma piel (2003), y para finalizar, Lola, érase una vez (2007), siendo esta la que marcaría su último papel como actriz.