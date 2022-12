El actor Ronan Vibert , quien destacó por su trabajo en series, películas y programas como Saving Mr. Banks, The Borgias, The Man Who Crossed Hitler y The Scarlet Pimpernel, falleció a los 58 años.

Su representante, Sharon Vitro, informó a The Hollywood Reporter que el actor murió el pasado 22 de diciembre en un hospital de Florida luego de luchar contra “una breve enfermedad”, aunque no se especificó cuál, de acuerdo con quien.com.

Ronan Vibert nació en Cambridgeshire y fue hijo de dos artistas: Dilys y David Vibert. Inició su carrera a finales de la década de los 80 al dar vida a Jim Watkins en On The Black Hill en 1987, dos años después de graduarse de la Royal Academy of Dramatic Art en Londres.