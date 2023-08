“A lo largo de su carrera, su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón fueron sentidos por cualquiera que tuviera la suerte de conocerlo. La belleza interior y el alma de Ron quedaron patentes ante la enorme audiencia gracias a su actuación en This is Us , ganadora de varios premios Emmy”.

Su carrera en televisión lo llevó a ganar dos Emmy, mientras que por su actuación en Broadway fue nominado recientemente al Tony y premio Drama Desk por su papel en Clyde’s.

En This Is Us, Jones interpretó a William Hill, el padre biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), por el que ganó un Emmy como actor invitado en 2018 y otro en 2020, su hija Jasmine Cephas Jones (a quien tuvo con la cantante de jazz británica Kim Lesley) también obtuvo un Emmy ese año.

Su amor por la actuación lo llevó a tener alrededor de 50 créditos en películas, series y más, como: Mr. Robot y en papeles recurrentes en La ley y el orden, The blacklist, Banshee, The get down, Luke Cage, Better things, Dog days, Venom y The holiday calendar.