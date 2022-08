Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, anuncia que tiene cáncer

“Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”, informó en sus redes sociales.

El artista acudió al hospital varias veces por problemas de salud y el cansancio que arrastraba desde su participación en el programa Supervivientes . Palau no pudo acudir a la gala final del concurso y, desde entonces, ha estado alejado del ojo público.

El escultor valenciano Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé, anunció que le diagnosticaron un cáncer de pulmón y que ya ha iniciado el correspondiente tratamiento.

Palau, quien fue compañero de Miguel Bosé durante 25 años, con él tiene cuatro hijos -Ivo, Telmo, Diego y Tadeo, transmitió “optimismo” en el mensaje con el que dio a conocer la noticia, además de recomendar a todos sus seguidores que expriman al máximo el tiempo del que disponen para disfrutar de la compañía de sus seres más queridos y de todas esas actividades cotidianas en las que reside la verdadera felicidad.

“Siento haber estado desconectado últimamente, pero hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación. Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordar siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”.