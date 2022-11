Así que una vez presentado al UCM, ahora pueden usar a Namor en cualquier película o serie de Disney Plus. Pero el productor de Marvel, Nate Moore, ha revelado que los derechos del personaje siguen perteneciendo a Universal Pictures. Por lo tanto, podrá seguir siendo un secundario de lujo, pero eso implica una mala noticia, ya que no puede protagonizar su propia película.

“Honestamente, nos afecta más, y no por hablar demasiado fuera de la escuela, sino en cómo comercializamos la película que en cómo lo usamos en la película. Realmente no había cosas que no pudiéramos hacer desde la perspectiva del personaje para él, lo cual es bueno porque claramente, nos inspiramos mucho en el material original, pero también hicimos algunos cambios importantes para anclarlo realmente en ese mundo en una verdad en la que la publicación nunca aterrizó, diría yo, a lo grande” reveló Nate Moore.