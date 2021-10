Ana de Armas se convirtió en tendencia por la gran actuación que hace en No Time to Die , donde debutó en la saga de James Bond. Y aunque ya pasó el estreno, no ha dejado ser tema de conversación debido a su próxima cinta: Blonde.

Esta es la biopic de Netflix donde interpreta al ícono de Marilyn Monroe. La película ha tenido varios retrasos y la razón es que el corte original del filme tenía una gran cantidad de contenido sexualmente gráfico, y muy explícito.

Andrew Dominik, director de la biopic, mostró el corte final de la cinta y Netflix ya aprobó el corte con un rating NC-17, el cual es más alto que una clasificación R.

Cuando una película recibe un rating NC-17 quiere decir que tiene una gran cantidad de contenido sexual y bastante explícito, por lo cual, se considera que no deben verla menores de edad. Este rating antes era llamado “X”, es decir, puede ser más fuerte de lo que se puede ver en una cinta con clasificación R, señala el informe de Natalia Chávez en elle.mx.

Tras la controversia entre los ejecutivos, el director y el corte de Blonde, ya se aprobó dicha versión y saldrá con clasificación NC-17 en Netflix. De hecho se esperaba que la película estrenara a tiempo para entrar en la ronda de premios de inicios de 2022, pero la pelea por las escenas explícitas, retrasó el estreno.