Por medio de la cuenta de Instagram oficial de The Sparrow Academy se compartieron los rostros y los nombres de los nuevos actores y los papales que interpretarán como parte de esta nueva entrega, que aunque no tiene sinopsis oficial por el momento, mostrará a la contraparte de la agrupación titular que los hermanos Hargreeves .

Netflix comenzó este 2022 lleno de sorpresas para todos los fans de la serie The Umbrella Academy , pues presentó a los nuevos personajes , que formarán parte de la tercera temporada que se estrenará este año en la plataforma streaming.

La actriz canadiense Britne Oldford es quien da vida a la tercera integrante del equipo equipo de The Umbrella Academy . De acuerdo a la historia que se conoce, ella será una persona muy inteligente, ya que ve el mundo de diferente forma, por lo que está dispuesta a negociar para conseguir lo que se propone.

Interpretado por el actor Jake Epstein, Alphonso es una persona algo complicada, pues no tiene un gran sentido del humor; además, tiene que lidiar que todas las marcas en su rostro, consecuencia de las batallas a las que se ha tenido que enfrentar en la vida, lo que a veces se torna muy complicado para él.

¿Cuándo se estrena The Umbrella Academy 3?

Hasta el momento, la compañía streaming no ha dado una fecha concreta, pero se espera que sea este año. Además, si no has visto la serie, las dos temporadas pasadas se encuentra disponibles en Netflix, y puedes acceder por medio de una suscripción de pago.