Eugenio Derbez, famoso actor y productor mexicano, volvió a hablar sobre la polémica generada a finales del año pasado luego de criticar el trabajo actoral de Selena Gomez en la película Emilia Pérez y reveló si es verdad o no que perdió millones de seguidores tras dicho escándalo.

Además, el comediante volvió a reconocer su error al hablar de Selena Gomez pues explicó que, desde su perspectiva, un actor no debe criticar a otro y aprovechó para responder, porque no estuvo presente en la ceremonia de los globos de oro en donde la película Emilia Pérez recibió varios premios.

Eugenio Derbez fue interceptado por varios medios de comunicación en donde reconoció su error y lamentó que sus palabras hayan generado una controversia internacional; sin embargo, explicó que se encontraba en un espacio especializado en cine, por lo que sintió la libertad de dar su opinión sobre la película en la que participa Selena Gomez.

“Ya lo dije, lo repito, hice un comentario que no debí hecho, entre compañeros nunca hay que criticarnos, sentí yo que estaba en un espacio de cine, como compañero, uno nunca debe de hablar de ningún compañero”, externó el actor.

Además, aprovechó para negar que debido a la polémica generada por su opinión sobre la película haya terminado en su ausencia en la más reciente ceremonia de los Globos de Oro, en donde el filme estuvo nominada en 10 categorías y en la que Gomez estuvo presente.

En ese mismo encuentro con la prensa, Derbez también respondió a las versiones de que había perdido millones de seguidores en su cuenta de Instagram luego de haber dado su opinión acerca del trabajo de Selena Gomez, pues aseguran que de 23 millones de seguidores que tenía perdió aproximadamente 3 millones.

El productor y actor incluso retó a los reporteros que le preguntaron sobre la pérdida de seguidores en sus redes sociales a que le demostraron que sí lo habían dejado de seguir millones de personas, pues él está seguro que no perdió ni un solo seguidor.

”¿Qué yo perdí?, no, no perdí nada, ¿de dónde sacan que tenía 23?, ¿me lo demuestras?, en lo absoluto, no perdí ninguno, no tuve 23 millones de seguidores, nunca, ni perdí tres”.