Portando un traje en negro, Madonna inauguró su espectáculo con Nothing Really Matters , una canción que celebra la fortaleza del espíritu humano y que hizo resonar a la multitud reunida en la legendaria playa de Copacabana, tanto en tierra como en el mar.

Open your heart fue otro de los teas que Madonna interpretó, donde se divirtió con sus bailarines, que subieron a escena en trajes de lencería negros, y recibieron algunos besos, caricias y manotazos por parte de la artista, para luego continuar con Celebrate y Live to tell.

“Quiero decir cuánta gratitud tengo por el amor que me han dado tantos años. Quiero llorar. Ustedes siempre han estado para mí, esa bandera amarilla y verde”, dijo Madonna sobre sus décadas de trayectoria.

“Quería venir aquí hace mucho tiempo. Gracias por estar aquí. Esto no se suponía que pasaría. ¡40 años!”, agregó para continuar con Die Another Day, Don’t Tell Me, Express Yourself, La isla bonita y una versión en carnaval de Music, que emocionó a los asistentes.

Para cerrar, y gracias a un espectáculo de sombras, la realeza del pop se unió en escena cuando la silueta característica de Michael Jackson se mostró detrás de una pantalla blanca. Al sonido de Billie Jean (mezclado con un instrumental de Like a Virgin), ambos artistas bailaron juntos replicando los movimientos de las legendarios de la canción.

Los gobiernos del estado y de la ciudad de Río dijeron que gastaron 20 millones de reales (3.9 millones de dólares) en el concierto, mientras que el resto fue financiado por patrocinadores privados. Las autoridades estiman que el concierto podría haber aportado unos 300 millones de reales (59.1 millones) a la economía de Río.