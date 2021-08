Omar Chaparro busca su lugar en la música

Omar Chaparro ha tenido mucho éxito como conductor y como actor, pero ahora, busca consagrarse en una nueva faceta, la de cantante, y por esa razón vuelve a la escena musical con género en el que mezcla el mariachi y el urbano.

El conductor del programa “Tu Night” estrena un nuevo sencillo titulado “Las locuras mías”, pero no lo hace solo sino a dueto, con el reguetonero Joey Montana, la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y en Youtube ya rebasa la 50 mil reproducciones.

Omar Chaparro ofreció una rueda de prensa virtual para hablar sobre “Las locuras mías”, donde dijo que querer tener éxito en la música puede sonar muy ambicioso, pero que es una de sus grandes pasiones.

"La música es un vehículo donde la comedia no puede llegar, el querer tener éxito en la música puede sonar muy ambicioso, pero lo hago por dos razones, primero: porque amo la música y una pasión no se la puedes arrancar a un hombre, y la segunda, si yo logro triunfar sería un mensaje muy poderoso para las nuevas generaciones, al decir: todo es posible, los límites sólo existen en la cabeza, si trabajas, te esmeras, eres disciplinado y de la mano de Dios, puedes conseguir lo que quieras", dijo Omar Chaparro, en la rueda de prensa.

Siguiendo esta filosofía, la estrella de películas como "No manches Frida" y "Como caído del cielo", decidió dar a conocer el primer sencillo de lo que será su cuarto álbum y que comparten el título "Las locuras mías", cuyo estreno se realizó este sábado y lleva hasta el momento más de 36 mil vistas.

Regresar a la escena musical de la mano del género urbano no fue algo que estuviera planeado, Chaparro confesó que simplemente al terminar de escribir este sencillo se le ocurrió mezclar el mariachi con el reguetón y de inmediato se le vino a la cabeza el nombre de Joey Montana, propuesta con la que espera llegar a un público joven.

"Espero primero conectar conmigo mismo, no importa la edad que tengas o lo que quieras hacer, tienes primero que ser genuino, honesto contigo mismo, cuando estás haciendo lo que el alma te dicta, el éxito es inevitable, porque se conectan las nuevas, las viejas generaciones, hay una empatía cuando ves a alguien haciendo lo que le apasiona. Por primera vez en este disco, después de muchos años de tropiezos y de prueba y error, estoy haciendo un disco donde me siento pleno, donde estoy realmente encontrando mi estilo", dijo el conductor.

Agregó que este tema es un homenaje a su abuelo Sixto Chaparro, pues fue su inspiración al escribirlo, a quien recuerda como un hombre romántico y optimista.

"Estoy escribiendo un guión de la vida de mi abuelo, don Sixto Chaparro Favela, que era un encanto de señor, enamorado, que era como yo, romántico empedernido, y un amigo me dijo, '¿estás de acuerdo que esa canción es como si la hubiera cantado tu abuelo cuando era joven?', casi me hizo llorar porque es cierto, ‘Las locuras mías’ es ese grito de un hombre enamorado, optimista y que se va con todo sobre la mujer que ama, de una forma creativa y caballerosa, es una canción para enamorarse y para bailar también".

Chaparro aseguró que para él es fácil desarrollarse en varias facetas, pues es muy imperativo.

“Me apasiona tanto actuar, conducir y cantar que no se vuelve complicado, además de que tengo un equipo que me ayuda; ahora sí que aplico lo que decía Chabelo... 'Amo lo que hago para no tener que trabajar’”.

Desde su casa en Los Ángeles, California, el artista manifestó que el disco también se llamará “Las locuras mías” e incluirá varios duetos, por lo pronto suenan nombres como Edith Márquez y Carín León, a quienes ya contactó y hasta les mandó un tema.

Manifestó que su gran sueño es grabar un tema junto a Luis Miguel y aunque lo ve muy lejano, dice que nada es imposible.