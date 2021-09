Explicó que tras tener una ola fuerte de éxitos en Televisa, llegó un momento en el que se vio en el espejo y no le gustó lo que vio. Ya no estaba feliz con su vida, difundió milenio.com.

“Qué chingados hice, tenía razón mi esposa”, pensó Chaparro cuando llegaron a Estados Unidos.

Finalmente, recordó la vez que hizo la película de Pedro Infante. Externó que vivió mucho estrés mientras grababa el filme, pues recibió amenazas incluso de muerte.

“Cuando llegó ese proyecto, lo estuve deseando. Estaba tan obsesionado por hacerlo bien. Semanas antes de filmar, Netflix dio la nota y entonces para mí fue impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí”, recordó.

“Mensajes como ojalá lo más real de esa película sea el accidente aéreo y te mueras, imagínate yo estaba leyendo el guion y por más que no quisiera veía las redes. Luego me habla mi manager, me hablaron a la oficina ‘que ni te atrevieras porque algo iba a suceder’, amenazando. No dormía. Era una ansiedad”.