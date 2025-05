Bono recibió una ovación de pie que duró casi siete minutos tras la premiere de su nueva película en el Festival Internacional de cine de Cannes. El cantante de U2, de 65 años, presentó Bono: Stories of Surrender, película que retrata el show unipersonal que presentó en el Beacon Theatre de New York, en el que combinó anécdotas personales con performances de algunas canciones.

De acuerdo con milenio.com, Bono estuvo acompañado de su pareja, Alison Stewart, y sus cuatro hijos; además de Sean Penn, quienes acompañado de un grupo de militares ucranianos uniformados, posaron con el cantante.

La película es una adaptación de su espectáculo Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief..., que a su vez se basa en su autobiografía, Surrender.

Pero a diferencia de un documental clásico no muestra ninguna imagen de la familia de Bono, ni del cantante en el pasado ni narra secuencialmente su vida. Es un soliloquio del propio Bono sobre su existencia.

Al terminar la proyección en el Gran Teatro Lumière de Cannes, y tras tararear algunas notas con la complicidad del público, Bono hizo un breve discurso de en el que agradeció a todas las personas que intervinieron en el documental.

“Gracias Thierry Frémaux —dijo al director del Festival de Cannes—. Es un gran honor. No sé cómo se dice en francés, perdón. El año próximo hablaré francés perfectamente”, comentó Bono entre risas. “Soy irlandés, no francés, no soy un hombre tampoco hecho a sí mismo y tú lo sabes”, dijo mirando a su esposa. El vocalista se refirió a la situación en Ucrania: “La lucha de Ucrania es la lucha por la libertad. ¡Gloria Ucrania!”, dijo.

Y dando un “¡Viva Francia!”, agradeció al festival de Cannes haber programado su documental y recordó que el certamen fílmico francés fue fundado en los años 30 del siglo pasado para contrarrestar al festival de Venecia fundado por el líder fascista italiano Mussolini.