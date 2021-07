La actriz Paty Navidad se realizó una prueba para saber si estaba contagiada de Covid-19, y pese a no creer en la enfermedad, la también cantante resultó positiva al patógeno; al momento, no ha presentado síntomas.

“¡Estoy completamente sana gracias a Dios! ¡No se dejen engañar ni manipular por los bombardeos mentirosos de la prensa amarillsta”, se lee en la publicación.

“Respeto los distintos pensamientos y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar, pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un virus letal sin tener ni un síntoma... como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros”.

Cabe recordar que hace unos días Paty Navidad aceptó que en el foro de “MasterChef Celebrity” no usa cubrebocas porque la desmaquilla y en instagram insistió en que el coronavirus es un engaño al igual que la vacuna.

“No lo traigo porque desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas. No tengo ningún problema; cubrebocas no porque te marca todo y es cada rato poner a trabajar a las maquillistas”, declaró.

Sin cambiar su opinión respecto a la enfermedad, Paty Navidad comunicó a sus seguidores que todo se trató de una falsa información.

Dijo también que las pruebas PCR no funcionan, y aseguró que el Covid-19 es una clave que tiene que ver con la inteligencia artificial.

Por desinformar sobre la pandemia, Twitter le cerró su cuenta; a inicios de año, abrió una nueva, pero le duró poco el gusto: tras varios mensajes, se le canceló de nuevo, por lo que ahora publica en otras redes.

Esta mañana, su cuenta de Instagram estaba deshabilitada.