Paulina Rubio y su ex pareja Gerardo Bazúa nuevamente están en medio de conflicto legal debido a su hijo Eros, en esta ocasión el cantante argumentó que la Chica Dorada no lo deja ver al pequeño y no le permitió que visite Sinaloa.

Este martes trascendió que Gerardo Bazúa y Paulina Rubio asistieron a una audiencia virtual, debido a que el cantante aseguró que su ex pareja no lo deja ver a Eros, el hijo que tuvieron, porque le ha negado que visite Sinaloa. Ante estas acusaciones, la cantante se defendió diciendo que esta medida la ha tomado ya que piensa que el menor podría ser secuestrado.

“Le pedí que se lo lleve a otro lado, tenemos lugares hermosos en México a los que usualmente vamos”, señaló la intérprete de Ni una sola palabra en la audiencia, difundida por Ventaneando.

Durante este encuentro, el abogado de Rubio también defendió que no es correcto llevar a un niño a Sinaloa porque es arriesgarlo a un alto nivel de peligrosidad. Una vez que el representante legal de la ex Timbiriche continuó alegando que un niño de 5 años no podía visitar un estado de México que es catalogado como peligroso, Jerry respondió molesto.

“En todo México es lo mismo, incluso aquí en Miami te disparan con las armas. Hay armas y pistolas en todos lados, y más aquí en Estados Unidos que en otro lado”, explotó el cantante.

El abogado de Gerardo también se fue contra Paulina, cuestionando el porqué se presentaba en conciertos en Sinaloa si es que verdaderamente sentía que era un lugar tan peligroso como para visitarlo.

También le preguntaron sobre cuántas veces han intentado secuestrar a Eros mientras visita el norte de México, a lo que la Chica Dorada respondió que ella no acude a espacios públicos, publicó infobae.com.