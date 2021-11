Pedro Sola recibe críticas por sus comentarios sobre Angelina Jolie y Salma Hayek

Fiel a su costumbre, no dudó en compartir su opinión en Twitter, en donde escribió primero respecto a la duración de la película, exponiendo que: “Me fui a ver Eternals y hace honor a su nombre, es eternaaa”.

“Me fui a ver Eternals y hace honor a su nombre , es eternaaaaaa. Las máximas estrellas Salma y Angelina, ambas fatal, un par de mujeres aburridas que se ven las abuelitas de los super héroes. Ya ni recuerdo cómo empezó la historia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante estas opiniones negativas, la gente no tardó en reaccionar y criticarlo a él y al programa del que es conductor.

“Tu programa también es eterno, las abuelitas que salen ahí son aburridas”, “Pedrito esas películas están muy modernas para tu edad, te recomiendo ver los tres García o la de los hijos de María Morales, chance y vez algunos de tus ex compañeros de primaria actuando en esas pelis (sic)”, “Si no fuiste capaz de aprenderte una marca de mayonesa, no esperes recordar tramas de películas”, “Hay que ser fan de Marvel para opinar”, fueron solo algunos de los comentarios que le enviaron en reacción al que puso él.