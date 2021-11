Pepe Aguilar está dispuesto a trabajar junto a su sobrina, Majo Aguilar

La dinastía Aguilar está llena de cantantes y una que recientemente ha estado abriendo paso en el mundo de la música es Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr.

Por su parte, Pepe Aguilar ha estado trabajando junto a sus hijos en el espectáculo Jaripeo sin fronteras y este domingo 31 de octubre el cantante se tomó un respiro de su gira, alrededor de la República Mexicana, y decidió realizar un en vivo para su seguidores.

Fue durante esta transmisión que hizo a través de su cuenta de Instagram que Pepe Aguilar contestó preguntas que sus fans le hicieron en el momento.

Uno de los seguidores que acompañaron a Pepe Aguilar se aventuró a preguntarle sobre la posibilidad de que Majo Aguilar participara en Jaripeo sin fronteras, junto a él, sus primos y su papá, Antonio Aguilar Jr.

Ante este cuestionamiento, Pepe fue claro.

“En su momento igual y sí, ¡tengo muchos familiares que cantan, eh! También tendría que invitar a Marcela, a Dalia y a todo mundo”, mencionó.

Además, dijo que la incluiría en el espectáculo en un futuro, si ella así lo quiere.

“Entiendo que muy bien le va a Majo y eventualmente por supuesto tendrá, si ella quiere, que estar en el espectáculo, pero todo esto se ha ido muy rápido, entonces, el show está armado de cierta manera y así lo voy a seguir, en este, por ejemplo, falta un año todavía de este espectáculo, entonces, en ese año no va a haber cambios”, dijo.

“Más adelante por supuesto y si Dios me presta vida, a mí me gusta mucho lo que hace Majo, me gusta cómo canta desde chiquita y me dan mucho gusto sus éxitos y hacen falta más cantantes de música mexicana mujeres, por supuesto que eventualmente estará en el show, ahorita está perfectamente trabajando su producción”, agregó.