Con impactantes performances, elegantes looks, ritmo y música iniciaron los Premios Billboard de la Música Latina 2023, en Miami, Florida, para reconocer a grandes artistas del momento.

El girl power no tardó en hacerse notar también, primero con la presentación de Tini Stoessel, quien presentó en vivo uno de sus más recientes lanzamientos, Cupido, desde una cama gigante y vistiendo unos pants con mini falda y crop rosados, además de presumir su nuevo corte de cabello a los hombros.

La argentina se acompañó de un grupo de una docena de bailarines que le hicieron segunda en sus coreografías perfectamente sincronizadas, pues es bien sabido que la cantante también es una gran bailarina.

Con la verdadera actitud que llegó con Karol G, pues La Bichota fue la ganadora del Top Latin Album del año por Mañana será bonito, con el cual llegará de gira por México y Latinoamérica, el próximo año.

“Estoy listísima para que hagamos un show cantando todas las canciones con este público hoy. Estoy súper feliz y muy emocionada de estar aquí, porque con estos premios si los recibo me emocionó y si no, pues es una oportunidad para conocer a grandes maestros pero este (premio) es especial porque reconoce este disco y a la música que preparé para ustedes y que están disfrutando ¡Qué chimba! Gracias a todo mi equipo y no se les olvide que... mañana será bonito”, dijo la colombiana.

Grupo Frontera se presentó por primera vez desde el escenario de estos premios con su tema El amor de su vida.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con el reconocimiento a Los Ángeles Azules, la agrupación mexicana galardonada con el premio Billboard a la Trayectoria Artística por sus más de cuatro décadas de carrera.

Y luego se adueñaron del escenario para interpretar éxitos como Otra noche, Esa parte de mi y Mis sentimientos, al lado de sus invitadas Nicki Nicole, Sofía Reyes y Ximena Sariñana.

Otra de las sorpresas de la noche llegó a cargo de Pepe Aguilar y Marc Anthony, quienes estrenaron su nueva colaboración Ojalá te duela, el debut del puertorriqueño en el regional mexicano.

Lo nuevo del regional mexicano se hizo presente una vez más con los galardones Artista del Año Debut, que se llevó Peso Pluma, y Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo, para Grupo Frontera.

“Muchas gracias a todos mis fans que me apoyaron para lograr esto, a mis músicos, a todo mi equipo, a mi management, a mi mejor amigo y a todos los que han colaborado conmigo. Gracias por hacer esto posible. ¡Arriba, México!”, expresó Doble P.

Los Ganadores

Artista del año: Bad Bunny

Artista del año, debut: Peso Pluma

Gira del año: Bad Bunny

Artista crossover del año: Marshmello

Global 200 artista latino del año: Bad Bunny

Categorías de canciones

Global 200 canción del año:

Manuel Turizo, “La Bachata”

“Hot latin song” canción del año:

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

“Hot latin song” colaboración vocal del año:

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

“Hot latin song” Artista del año, masculino:

Peso Pluma

“Hot latin song” artista del año, femenina:

Karol G

“Hot latin Song” artista del año, dúo o grupo:

Grupo Frontera

Canción del Año, Latin Airplay:

Manuel Turizo, “La Bachata”

Canción del año, ventas:

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Canción del año, streaming:

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Categoría de álbumes

“Top latin album” del año:

Karol G, “Mañana Será Bonito”

“Top latin albums”, artista del año, masculino:

Bad Bunny

“Top latin albums”, artista del año, femenina:

Karol G

“Top latin albums”, artista del año dúo o grupo:

Fuerza Regida

Categoría latin pop

Artista latin pop del año, solista:

Shakira

Artista latin pop del año, dúo o grupo:

Maná

Canción latin pop del año:

Bizarrap & Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”

Album latin pop del año:

Camilo, “De Adentro Pa Afuera”

Categoría Tropical

Artista tropical del año, solista:

Romeo Santos

Artista tropical del año, dúo o grupo:

Aventura

Canción tropical del año:

Manuel Turizo, “La Bachata”

Categoría regional mexicano

Artista regional mexicano del año, solista:

Peso Pluma

Artista regional mexicano del año, dúo o grupo:

Fuerza Regida

Canción regional mexicana del año:

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Álbum regional mexicano del año:

Ivan Cornejo, “Dañado”

Categoría latin rhythm

Artista “latin rhythm” del año, solista:

Bad Bunny

Artista “latin rhythm” del año, dúo o grupo:

Wisin & Yandel

Canción “latin rhythm” del año:

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Álbum “latin rhythm” del año:

Karol G, “Mañana Será Bonito”

Categoría escritor

Compositor del año:

Peso Pluma