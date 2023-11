Elenco

Viernes 29 de marzo

Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Alemán, Bad Religion, Belanova, Bomba Estéreo, Checho Corleone, Deorro, Dread Mar-I, Infected Mushroom, Kevin Kaarl, The Vaccines, Young The Giant, Aitana, Aterciopelados, Batalla de Campeones, Cimafunk, Cuarteto de Nos, DJ Luian, DLD, Elsa y Elmar, Eme Malafe, Mariana Bo, Nick Warren, Rawayana, Rayben, Satin Jackets, The Snuts, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Vaquero, Emmit Fenn, Highly Suspect, INNA, Javier Blake, Jesse Baez, Khea, Leisure, Los Estrambóticos, Los Mesoneros, Aquihayaquihay, Azzecca, Finde, Girl Ultra, La Pegatina, Lara Project, Legallyrxx, Leo Leonski, MS Nina, Silvestre y la Naranja y Yukun.

Sábado 30 de marzo

Blink-182, Louis Tomlinson, Thirty Seconds to Mars, Alok, Anitta, Danna Paola, Danny Ocean, Gabito Ballesteros, Latin Mafia, Sum 41, Turnstile, Young The Giant, R3HAB, Agudelo888, Anfisa Letyago, Ari Adbul, Aterciopelados, Boombox, Bruses, Clubz, Depresión Sonora, Devendra Banhart, DLD, Electric Guest, Enjambre, Go Golden Junk, Goldroom, Hello Seahorse!, Humbe, Instituto Mexicano del Sonido, Justin Morales, La Delio Valdez, La Garfield, Lee Burridge, Los Mesoneros, LP Giobbi, Marcos Menchaca, MC Davo, Natos & Waor, Nicho Hinojosa, Technicolor Fabrics, The Wookies, Timo, YNG LVCAS y Los Esquivel, entre otros.

Domingo 31 de marzo

Imagine Dragons, Maná, Placebo, Fuerza Regida, Álvaro Díaz, Enanitos Verdes, Enjambre, Icona Pop, Kenia Os, Lost Frequencies, Royal Blood, Santa Fe Klan, The Blessed Madonna, The Warning, Allison, Bratty, Daniel Me Estás Matando, Él Mató a un Policía Motorizado, Elena Rose, Gale, Genitallica, Jayk de la Cueva, Kinky, La Banda Baston, Lagos, Leo Rizzi, Lola Índigo, Mario Bautista, Men I Trust, Oscar Maydon, Pablito Mix, Reyno, Sexy Zebras, The Aces, Tiga, Yoss Bones y Zimmer, entre otros.