Tal y como lo exigiera hace algunos días el grupo de rock Foo Figthers, ahora los miembros del grupo de pop sueco ABBA pidieron al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que deje de utilizar su música y sus videos en sus mítines de campaña, informó el sello discográfico de la banda.

Éxitos de ABBA como The winner takes it all, Money, money, money y Dancing queen sonaron en un mitin de Trump y su compañero de fórmula JD Vance el 27 de julio en Minnesota, acompañados de videos, dijo el diario sueco Svenska Dagbladet, que tenía un reportero en el evento.

“Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han difundido videos en los que se ha usado la música de ABBA en actos de Trump, por lo que hemos solicitado que se retire de inmediato y cese”, dijo el sello discográfico de la banda, Universal Music, en un comunicado. “No se ha concedido ningún permiso ni licencia a la campaña de Trump”.