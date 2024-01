Pese a que ahora es toda una bomba sensual al contar con un rostro y cuerpo de envidia, la acusan de no parar de hacerse retoques estéticos, por lo que muchos aseguran que ya no luce como Eiza.

A través de su cuenta en Instagram, presumió algunas fotografías de lo que será su nuevo trabajo para ‘3 Body Problem’ la nueva serie de Netflix en la que aparecerá, al igual que su aparición en el evento The Walt Disney Company Emmy Awards Party, pero ha sido su rostro el que se ha llevado todas las miradas y ha dividido opiniones entre los internautas.

“Está abusando ya me encantaba su rostro como estaba”, “Antes se veía más linda no sé que le pasó a su cara. Parece otra”, “Ese es el problema que cuando se hacen un retoque no paran, ella es linda, pero así se ve muy señora”, “Eiza ya no es Eiza”, “Ya exageró con los arreglos en el rostro”, “Es la hija de Lyn May”, han comentado.