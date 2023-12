A Jamie Spears, papá de la cantante Britney Spears, le amputaron una pierna el mes pasado, luego de varias semanas internado debido a una infección bacteriana.

“Le sometieron a un reemplazo de rodilla y contrajo una infección terrible”, dijo una fuente cercana a Page Six. Esta acción habría sido el “último recurso” de los doctores para salvar la vida de quien ejerció una polémica tutela entre 2008 y 2021 sobre la “Princesa del Pop”, quien lo acusó de controlar sus decisiones personales y financieras.

De acuerdo con TMZ, Jamie tuvo una infección masiva que originó cinco cirugías fallidas y perder más de 25 libras en su peso habitual luego de las complicaciones de una operación que se realizó a mediados del 2000, además de que ha padecido otras dolencias. “Jamie piensa que todo es terriblemente injusto”, explican.

En medio de las críticas tras la publicación del libro autobiográfico de Britney, The Woman in Me, en octubre pasado, varios medios estadounidenses informaron que Jamie se encontraba en el hospital dentro de una unidad especializada en la atención de infecciones. Se reportó entonces que el hombre de 71 años habría requerido cirugía.

Esta no es la primera enfermedad que sufre el padre de la intérprete de “Toxic”, quien además ha luchado contra las adicciones por su alcoholismo, por el cual ha ingresado a rehabilitación. Al ser dado de alta habría permanecido en una casa propiedad de su otra hija, Jamie Lynn, ubicada en Hammond, Luisiana.

En 2018 sufrió una peligrosa ruptura de colon, por lo que Britney interrumpió una residencia en Las Vegas llamada Domination para cuidarlo, ya que su proceso postoperatorio habría sido largo y complicado.

Aunque Britney no ha dicho nada al respecto de la salud de Jamie, se ha mostrado más cercana a su mamá, a quien incluso habría invitado a celebrar su cumpleaños. Pese a que se dijo que estaría pensando en reconciliarse con su padre, un allegado lo negó.