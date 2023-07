La presentadora de televisión hizo un llamado a Ferro para llegar a un acuerdo sobre el inmueble donde su ex esposo Fernando pasó sus últimos días de vida, pues no descarta recurrir a una medida legal para resolver el asunto.

La guerra aún no termina. Ingrid Coronado de nueva cuenta contradice las declaraciones de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, al asegurar que la instructora de yoga no ha querido responder a la solicitud para desalojar el departamento de Cuernavaca, Morelos, que forma parte del fideicomiso de sus hijos Paolo y Luciano.

“Hace tiempo que ya no tengo comunicación con ella, me había dicho que le diera una semana para que sus abogados platicaran conmigo, ya pasaron como dos meses y no se han comunicado, ya no tengo ningún tipo de comunicación”, dijo Ingrid a la prensa que la cuestionó sobre la controversia.

Dijo que lo único que desea es cumplir con la última voluntad del fallecido presentador argentino, por lo que invitó a Anna Ferro a reflexionar sobre sus acciones, informó quien.com

“Una de las formas en las que podemos demostrar el amor que sentimos por las personas, es respetar sus decisiones. Ahora es un buen momento para que las personas que lo amamos en su momento respetemos su última decisión. Si él hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo, que sacáramos ese departamento del fideicomiso, que me liquidara a mí mi mitad y así me ahorraban nueve años de cuotas vencidas que tuve que pagar, y lo hubiera dejado en el testamento junto con el otro departamento que le dejó a su viuda, pero no lo hizo así”, declaró Ingrid.

La también actriz y cantante subrayó que, de no tener una respuesta favorable, recurrirá a la ayuda de las autoridades.

“Sí, en su momento sí (se girará una orden de desalojo), y me parece vergonzoso, tener que llegar a ese punto, yo creo que lo ideal es que lo hiciéramos como personas decentes, para evitarle esa pena, principalmente a su hija”, expuso al respecto.

Finalmente, destacó que no descarta llegar a un acuerdo con Anna Ferro y venderle el inmueble que sigue habitando a más de un año de la muerte de Del Solar.

“Ya que termine el juicio, entonces sí se puede vender, y si ella lo quiere comprar, por mí feliz, debe de tener el dinero de la casa que se vendió. Por supuesto, encantada de la vida (se lo vendería)”, concluyó.